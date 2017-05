Papa

O primeiro contacto do papa Francisco com a população portuguesa na sua visita apostólica decorreu hoje com familiares de militares e funcionários da Base Aérea de Monte Real, onde aterrou, interagindo sobretudo com crianças e pessoas com deficiência.

Após o encontro com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, Francisco seguiu num carro elétrico aberto até à capela de Nossa Senhora do Ar, em ritmo lento, recebendo flores, beijando crianças e bebés que pessoas lhe iam colocavam no caminho, e abandonou mesmo a viatura para cumprimentar uma mulher idosa de cadeira de rodas.

Francisco demorou-se depois a cumprimentar crianças, algumas das quais com necessidades especiais, que beijou e tocou nas faces com as suas mãos.