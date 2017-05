Actualidade

A PT Portugal ativou "todos os planos de segurança" contra um ataque informático a nível internacional, que hoje está a decorrer, e garante que a rede e os seus serviços "não foram afetados".

"Foi detetado um ataque informático a nível internacional, com impacto em vários países, nomeadamente Portugal, afetando diferentes empresas de vários setores", afirmou a PT Portugal, dona da Meo, em comunicado.

"Na PT, todas as equipas técnicas estão a assumir as diligências necessárias para resolver a situação, tendo sido ativados todos os planos de segurança desenhados para o efeito, em colaboração com as autoridades competentes", prosseguiu, adiantando que "a rede e os serviços de comunicações fixo, móvel, internet e televisão prestados pela Meo não foram afetados".