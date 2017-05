Papa

O papa Francisco pediu hoje "a concórdia entre todos os povos", na oração que fez na Capelinha das Aparições, no Santuário de Fátima, onde chegou esta tarde para as cerimónias que assinalam o Centenário das Aparições.

Repetindo as suas preocupações em relação aos conflitos que ocorrem em diversas partes do mundo, como "bispo vestido de branco", pediu a Nossa Senhora para, "no mais íntimo" do seu "Imaculado Coração", que veja "as dores da família humana que geme e chora neste vale de lágrimas".

O papa evocou, na ocasião, o exemplo dos beatos Francisco e Jacinta Marto, que no sábado serão canonizados no início da eucaristia no recinto do Santuário da Cova da Iria.