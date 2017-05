Papa

A visita do papa Francisco a Fátima para canonizar os pastorinhos Francisco e Jacinta Marto, foi hoje à tarde o tópico mais popular nas pesquisas feitas no Google em Portugal.

Às 18:30, a chegada de Francisco era o tópico mais popular no Google em Portugal, sendo seguido do Benfica e das possíveis celebrações dos seus adeptos no Marquês de Pombal.

A 11 de maio, segundo a página do Google Trends, o líder da Igreja Católica foi o termo mais pesquisado no país, com mais de 50 mil pesquisas.