O treinador do Benfica, Rui Vitória, repetiu hoje a convocatória para o encontro de sábado com o Vitória de Guimarães, da 33.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que pode valer o tetracampeonato aos 'encarnados'.

Sem jogadores lesionados ou castigados, Rui Vitória repetiu o lote de 21 jogadores que levou a Vila do Conde, na última ronda, num encontro que as 'águias' venceram por 1-0.

O Benfica pode conquistar no sábado um inédito quarto título consecutivo, caso vença o Vitória de Guimarães no sábado, num encontro com início marcado para as 18:15, no Estádio da Luz, em Lisboa.