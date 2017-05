Papa

O espaço exterior junto à Basílica da Santíssima Trindade, em Fátima, está transformado num quarto gigante, que vai servir para centenas de peregrinos descansarem durante a noite, e que, entretanto, vais servindo de espaço para refeições.

Do lado direito da entrada da basílica, cerca de 70 chineses, que vieram ver o papa Francisco, que preside às cerimónias do Centenário das Aparições de Fátima, arrumaram "milimetricamente" as suas esteiras e sacos cama, onde, por agora, jantam sentados.

Wei Dong, um budista que funcionava como guia o grupo, explica que decidiram ficar por ali, porque o local é coberto, mas admite que "durante a noite poderá estar algum frio". De Fátima, o grupo seguirá para Santiago de Compostela, onde, garante, já têm quartos reservados.