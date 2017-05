Papa

O 12 de maio jamais será o mesmo daqui para a frente para Lúcia Morgado, natural de Viseu, que celebrou os 42 anos em pleno Santuário de Fátima, aniversário abençoado pela presença do papa, "um convidado especial".

Minutos antes da entrada do papamóvel no recinto do santuário, os amigos e familiares recorreram a um bolo de arroz e cantaram os parabéns à aniversariante, perante o olhar da multidão que se amontoava há horas a guardar o melhor lugar para ver Francisco passar.

"É um dia especial. Pessoalmente porque é o meu aniversário, mas é um momento muito importante para todos nós em Portugal e um momento de esperança. Este papa traz-nos muita esperança e é um grande conforto acolhermo-lo em Portugal. E ele vir ao meu aniversário, bem, é um convidado especial", disse Lúcia Morgado entre sorrisos e a visível emoção de ter presenciado a poucos metros e momentos antes, o papamóvel passar à sua frente.