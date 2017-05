Actualidade

O treinador do Benfica, Rui Vitória, garantiu hoje que a possibilidade de conquistar o tetracampeonato não influencia a equipa, a quem pediu "coração e cabeça" para bater o Vitória de Guimarães na 33.ª jornada da I Liga de futebol.

Na conferência de imprensa realizada no Estádio da Luz, o técnico dos 'encarnados' frisou que "há uma noção clara" da qualidade do adversário e "das consequências do resultado", mas que "a preparação é sempre a mesma".

"Não há que ter qualquer problema em entendermos que há uma final de amanhã [sábado] e que nos pode trazer coisas muito boas. Estamos preparados para isso", afirmou.