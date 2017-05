Papa

O primeiro-ministro, António Costa, disse hoje esperar que a visita do papa Francisco constitua "24 horas de grande alegria e partilha", considerando o líder da Igreja Católica uma referência para crentes e não crentes.

"É com grande alegria que recebemos em Portugal o papa Francisco, uma referência certamente para os crentes, mas uma referência para todos aqueles que acreditam nos valores da paz, nos valores da humanidade, nos valores da dignidade da pessoa humana", afirmou António Costa num vídeo divulgado nas redes sociais.

Nas páginas oficiais do primeiro-ministro no Twitter (https://twitter.com/antoniocostapm) e no Instagram (https://www.instagram.com/antoniocostapm/?hl=pt), António Costa disse esperar que a visita apostólica de Francisco constitua "24 horas de grande alegria e partilha entre todos".