Papa

A recuperar da emoção de ver o papa Francisco pela primeira vez em Portugal, os peregrinos presentes hoje no Santuário de Fátima traçam o perfil de um pontífice que transmite amor, humildade e que faz bem à Igreja Católica.

"A humildade. O facto de descer à terra, ser como nós. Acho que isso é o principal. Não quer ser mais do que aquilo que é. É humilde, senta-se ao pé de nós, fala connosco diretamente ao nosso coração e chega de todas as formas", respondeu Ana Paula, de Maceira (Leiria), quando questionada sobre as características que tornam Francisco um papa especial aos olhos dos fiéis presentes hoje no Santuário de Fátima.

Acompanhada pelo marido e pelas duas filhas do casal, Ana Paula reforçou que Francisco "é um papa de amor". Também disse que hoje reviveu a mesma emoção que sentiu quando aos 12 anos viu, também em Fátima, o papa João Paulo II.