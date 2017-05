Papa

Uma jornalista brasileira, grávida de quase cinco meses, pediu hoje ao papa a bênção do seu bebé, um dos muitos pedidos a que Francisco acedeu, sempre com um sorriso, no voo entre Roma e Monte Real.

O voo, a bordo de um avião da companhia italiana Alitalia, partiu pelas 14:10 (hora local, menos uma hora em Lisboa) do aeroporto de Fiumicino (Roma), e durou três horas.

No total, acompanham o voo papal 69 jornalistas, dos quais sete portugueses.