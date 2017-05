Papa

A GNR deteve na quinta-feira 18 pessoas durante as 340 ações de controlo, fiscalização e vigilância ao longo das fronteiras portuguesas que está a realizar no âmbito da visita do papa Francisco a Fátima.

De acordo com um comunicado, estiveram envolvidas nas ações realizadas na quinta-feira 1.029 militares e foram detidas 18 pessoas: 13 por posse de arma proibida, duas por tráfico de droga, uma por branqueamento de capitais e uma por permanência ilegal em território nacional.

Estas ações de controlo, fiscalização e vigilância foram realizadas ao longo das fronteiras terrestre, marítima e fluvial, bem como nos aeródromos e pistas de aterragem.