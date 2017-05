Actualidade

O Chelsea conquistou hoje pela sexta vez o campeonato inglês de futebol, ao vencer fora o West Bromwich, por 1-0, em jogo da 37.ª jornada da 'Premier League'.

Seis minutos depois de entrar em campo, o belga Michy Batshuayi marcou, aos 82 minutos, o único golo do encontro, dando o título ao conjunto comandado pelo italiano Antonio Conte, naquele que é o sexto título da história dos londrinos e quinto no século XXI.

Com este triunfo, os 'blues' passaram a somar 87 pontos, contra os 77 do Tottenham, que, com três encontros por disputar, já só pode conseguir mais nove. O West Bromwich segue no oitavo posto, com 45.