Papa

A Igreja Ortodoxa disse hoje que se associa à Igreja Católica na saudação ao papa Francisco, que está em Portugal até sábado, e demonstrou alegria pelos novos santos Francisco e Jacinta Marto.

O arquimandrita Philip Jagnisz, vigário de Portugal e Galiza do Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, diz, numa nota publicada na página da diocese Leiria-Fátima, que "muitos peregrinos religiosos e não religiosos chegam a Fátima para fortalecer a sua fé, para encontrar a sua via para Cristo".

"Rezamos para que a canonização de Francisco e Jacinta enquanto novos santos da igreja fortaleça as nossas almas. Como sempre, esperamos pelas amáveis palavras e bênçãos do papa Francisco. Que Deus conceda ao papa Francisco muitos anos com saúde no trabalho pela Vinha de Cristo. Também rezamos para que estas celebrações continuem a trazer paz e alegria ao povo de Portugal", diz.