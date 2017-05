Papa

Os milhões de pessoas que "vivem ainda no meio de conflitos insensatos" estiveram hoje em destaque na homilia proferida pelo secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, no Santuário de Fátima.

O cardeal, que preside esta noite à missa no Santuário da Cova da Iria, perante muitos milhares de peregrinos que assinalam o Centenário das Aparições, alertou que, "mesmo em lugares outrora considerados seguros, nota-se uma sensação geral de medo".

"Com frequência somos surpreendidos por imagens de morte, pela dor de inocentes que imploram ajuda e consolação, pelo luto de quem chora uma pessoa querida por causa do ódio e da violência, surpreendidos pelo drama dos deslocados que fogem da guerra ou dos migrantes que morrem tragicamente", disse o cardeal Parolin, recuperando o discurso feito ao corpo diplomático, no Vaticano, em 09 de janeiro.