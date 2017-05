Papa

A recitação do rosário e a procissão das velas decorreram na sexta-feira à noite entre o clima de recolhimento no interior do santuário de Fátima e alguma confusão e entusiasmo dos que no exterior ansiavam ver o papa.

Francisco chegou ao recinto cerca das 20:00 no papamóvel perante aplausos e gritos de emoção: "Francisco, Francisco!", gritou Manuela Paiva, residente da Madeira, natural de Moimenta da Beira, de onde partiu a pé rumo a Fátima.

Duzentos e quarenta quilómetros depois, Manuela só queria ver Francisco um pouco mais de perto.