O próximo concurso do Euromilhões, a realizar na terça-feira, terá um 'jackpot' de 97 milhões de euros, depois de o sorteio de sexta-feira não ter qualquer totalista, segundo a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

No escrutínio de sexta-feira não, enquanto com o terceiro prémio foram foram encontrados no estrangeiro 10 vencedores, que vão receber cada um cerca 170 mil euros.

Entre os 55 apostadores que acertaram nos números do quarto prémio, 10 são de Portugal e vão receber perto de três mil euros cada um.