Papa

A primeira viagem papal que a jornalista mexicana Valentina Alazraki acompanhou foi ao seu país natal, naquela que foi a primeira visita do papa João Paulo II, em 1979. Até hoje, a decana dos vaticanistas conta 142 voos papais.

A correspondente da televisão mexicana Televisa junto da Santa Sé seguiu 100 das 104 viagens do papa polaco, falhou apenas uma das 24 viagens de Bento XVI e, até agora, todas as visitas ao estrangeiro de Francisco - a viagem de sexta-feira e hoje a Fátima é a 19.ª do argentino.

"É uma vida impressionante. Calharam-me 40 anos extraordinários para a vida da Igreja e do mundo e com três papas extraordinários", descreveu à Lusa.