Actualidade

A polícia equatoriana apreendeu 5,5 toneladas de cocaína que iam ser transportadas para a Europa num barco com bandeira do Panamá, segundo informaram, na sexta-feira, os 'media' locais, citando o Ministério do Interior.

O barco foi intercetado na província de Santa Elena (oeste), tendo a investigação das agências antidroga do Equador resultado na descoberta uma "organização internacional de traficantes de droga", formada por membros de diferentes nacionalidades e "sob a liderança de um cidadão espanhol e de um colombiano".

Denominada 'Kraken I', a embarcação atracou em Santa Elena em 04 de maio e devia ter zarpado, seis dias depois, para o Panamá, mas as autoridades detetaram "movimentos migratórios irregulares" entre os tripulantes, tendo descoberto depois "grandes quantidades de droga num compartimento oculto".