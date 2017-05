Actualidade

A 57.ª Exposição Internacional de Arte - Bienal de Veneza, na qual Portugal é representado por um projeto de esculturas de José Pedro Croft, abre hoje ao público, às 10:00, altura em que serão divulgados os prémios do certame.

A representação oficial portuguesa é feita através do projeto "Medida Incerta", instalado na Villa Hériot, na Ilha de Giudecca, com seis esculturas em ferro, vidro e espelho, que evocam a obra do arquiteto Álvaro Siza Vieira em Veneza.

Hoje, a organização da Bienal de Arte de Veneza anuncia os prémios do certame, sendo o mais importante o Leão de Ouro, atribuído ao melhor pavilhão dos 57 países que participam, até 26 de novembro.