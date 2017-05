Actualidade

Uma diplomata da Coreia do Norte afirmou hoje que Pyongyang poderá dialogar com Washington mediante "condições adequadas", depois de o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter manifestado disponibilidade para se reunir com o líder norte-coreano.

A declaração de Choe Son-hui, diretora-geral do departamento para a América do Norte do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte, foi feita à sua passagem por Pequim, depois de se ter reunido com uma delegação norte-americana em Oslo, no início da semana, informaram fontes diplomáticas à agência de notícias sul-coreana Yonhap.

Choe Son-hui encabeçou uma missão norte-coreana que se reuniu com um grupo de especialistas norte-americanos, entre os quais Suzanne DiMaggio, diretora do centro de estudos New America; Thomas Pickering, antigo diplomata, e Robert Einhorn, ex-assessor especial sobre a desnuclearização do Departamento de Estado.