Papa

Milhares de peregrinos enchem o recinto do Santuário de Fátima quando faltam mais de duas horas para o início das cerimónias de celebração do centenário das "aparições" e de canonização dos pastorinhos Jacinta e Francisco, presididas pelo papa.

Às 07:30, duas horas e meia antes do início das cerimónias, as pessoas concentradas no santuário ocupavam já todo o recinto, entre o altar e a basílica da Santíssima Trindade.

À mesma hora, centenas de pessoas percorriam as ruas adjacentes ao santuário, em direção ao recinto, ou faziam filas para entrar nos cafés e casas de banho.