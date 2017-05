Papa

O papa Francisco vai usar hoje na missa de canonização dos pastorinhos Jacinta e Francisco um cálice feito há 50 anos com mais de 7.000 objetos de ouro oferecidos por doentes de Portugal, informou o Santuário de Fátima.

Executado em 1967 por José Rosas, joalheiro do Porto, o cálice apresenta a base guarnecida com folhas relevadas e conta com várias pedras preciosas e pérolas, resultantes das peças de ourivesaria e joalharia ofertadas.

Segundo informação do Santuário de Fátima, o papa Francisco vai utilizar, também, um píxide, um recipiente onde são colocadas as hóstias, mandado executar em 1970 por António Antunes Borges, reitor do Santuário de Fátima, com o propósito de completar o conjunto da patena e cálice que haviam sido oferecidos pelos doentes de Portugal.