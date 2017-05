Papa

O presidente da Frente de Libertação do Estado de Cabinda (FLEC), Emmanuel Nzita, exortou hoje o Vaticano a pronunciar-se sobre a "tragédia diária" naquele enclave angolano, numa mensagem a propósito da visita do papa Francisco a Fátima, em Portugal.

Em comunicado enviado hoje à Lusa, em Luanda, o presidente daquela organização que defende a autonomia de Cabinda e que já reivindicou, através do braço armado, as Forças Armadas Cabindesas (FAC), vários ataques mortais a militares angolanos nos últimos meses, escreve que "agradece e solidariza-se com a visita do papa Francisco".

"Fátima é um altar de esperança e um exemplo para a paz no mundo, motivo pelo qual agradecemos ao nosso papa Francisco que reze por Cabinda e pelo direito à autodeterminação das suas gentes. Nós, os cabindas, agradecemos todo o apoio que a nossa comunidade, presente no santuário, tem recebido por parte dos nossos irmãos portugueses e também das autoridades eclesiásticas", lê-se no comunicado, assinado por Emmanuel Nzita.