Papa

A GNR não registou constrangimentos no trânsito hoje de manhã nos acessos a Fátima, tendo apenas verificado um maior fluxo rodoviária na cidade-santuário, disse à agência Lusa o porta-voz da corporação, major Bruno Marques.

No segundo dia da visita do papa Francisco a Fátima, a operação de segurança continua a decorrer com normalidade, sem registo de qualquer ocorrência, adiantou o mesmo responsável.

Bruno Marques afirmou também que se deslocaram para Fátima muitos autocarros e, apesar de ainda existirem alguns lugares vagos, os parques de estacionamento estão "muito lotados".