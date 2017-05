Costa do Marfim

Os soldados amotinados de Bouaké, epicentro dos motins de janeiro e de sexta-feira, dispararam para o ar durante toda a noite e hoje de manhã bloquearam o acesso de quatro entradas na segunda cidade da Costa do Marfim.

A informação foi avançada pela agência francesa AFP e constatada por um jornalista no local.

Esta ação surge após declarações do Chefe do Estado Maior das Forças Armadas, o general Touré Sekou, que ameaçou na sexta-feira os amotinados com "sanções disciplinares severas", enquanto um representante dos insurgentes anunciou na quinta-feira, em nome de todos os soldados, renunciar a "qualquer reivindicação de ordem financeira".