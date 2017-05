Papa

Um grupo de peregrinos de Cabinda encontra-se hoje em Fátima "para pedir à Virgem, que vele por uma terra que é sua e livre o seu povo da opressão" angolana, disse um dos participantes à agência Lusa.

"Vimos pedir à Senhora de Fátima para que estenda o seu olhar para Cabinda, uma terra católica que sofre diariamente o jugo opressor. Fátima é um sinal de esperança e à Virgem dirigimos as nossas preces para que vele pelo nosso povo", disse Henrique Zugada, que vive em Portugal, mas nasceu em Cabinda e apoia a causa independentista do enclave entre as Repúblicas do Congo, no norte de Angola.

O presidente da Frente de Libertação do Estado de Cabinda (FLEC), Emmanuel Nzita, exortou hoje o Vaticano a pronunciar-se sobre a "tragédia diária" naquele enclave angolano, numa mensagem a propósito da visita do papa Francisco a Fátima.