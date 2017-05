Papa

Um grupo de três cidadãos chineses empunhando a bandeira do seu país, curvaram-se respeitosamente à passagem do andor de Nossa Senhora de Fátima, no dia em que o papa canonizou os Jacinta e Francisco Marto.

Wu Lei Ping, de 53 anos, acompanhado de duas compatriotas, questionado pela agência Lusa, afirmou que veio a Fátima "pedir à Virgem, que tal como libertou a Rússia liberte a China".

O peregrino que se deslocou pela primeira vez a Fátima, afirmou que "os católicos na China não são livres, vivem no medo, e não podem manifestar a sua fé". "Muitos são perseguidos", disse o peregrino acrescentando que conta voltar a Fátima, onde sentiu "uma forte emoção, especialmente porque coincidiu com a peregrinação papal".