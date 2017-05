Papa

O papa Francisco abandonou às 13:17 de hoje o recinto do Santuário de Fátima com milhares de pessoas a acenarem com lenços brancos e a gritarem "Viva o papa".

O papa percorreu no papamóvel, durante cerca de cinco minutos, o recinto de oração.

O papa Francisco canonizou hoje, em Fátima, os beatos Jacinta e Francisco Marto, duas crianças que, em 1917, afirmaram ter assistido à aparição da Virgem Maria.