Papa

O papa Francisco regressou às 13:19 à Casa da Nossa Senhora do Carmo, depois da missa e da procissão do adeus com que encerrou a peregrinação internacional aniversária de maio, no Santuário de Fátima.

Na Casa da Nossa Senhora do Carmo, cercada por várias centenas de peregrinos à espera de ver o papa, o líder da Igreja Católica vai almoçar com os bispos de Portugal.

Depois do almoço, segue-se a partida de Fátima em direção a Monte Real, onde haverá uma cerimónia de despedida, antes da partida do avião para Roma, marcada para as 15:00.