Actualidade

Arqueólogos egípcios encontraram 17 múmias nas catacumbas descobertas na província de Minya, no centro do país, anunciaram hoje as autoridades do país.

"Encontramos catacumbas que contêm um determinado número de múmias", disse, em conferência de imprensa, o coordenador da equipa de arqueólogos responsável por esta descoberta na região de Touna-el-Gabal, a sul do Cairo.

O encontro com os jornalistas decorreu na região desértica de Touna-el-Gabal, a cerca de 200 quilómetros a sul do Cairo, onde foi realizada a descoberta.