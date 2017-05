Papa

O papa Francisco foi hoje recebido pelas três mais altas entidades do Estado português, na sua despedida de Portugal, na Base Aérea de Monte Real, em Leiria, conforme tinha acontecido na sua chegada.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, acompanhou o chefe de Estado do Vaticano até à entrada do avião da TAP em que Francisco viajou com destino a Roma, através de uma passadeira vermelha.

Junto a essa passadeira vermelha, estavam o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, o primeiro-ministro, António Costa, e as respetivas mulheres, e também a filha do chefe do Governo, que o líder da Igreja Católica cumprimentou.