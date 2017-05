Papa

O avião da TAP com o papa Francisco e a sua comitiva levantou hoje voo da Base Aérea de Monte Real, às 15:53, de regresso a Roma, após uma peregrinação a Fátima.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, despediu-se do papa na pista, antes deste entrar no avião.

Junto à passadeira passadeira vermelha colocada na pista, estavam o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, o primeiro-ministro, António Costa, e as respetivas mulheres, e também a filha do chefe do Governo, que o líder da Igreja Católica cumprimentou.