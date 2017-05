Papa

Milhares de fiéis católicos espalharam-se hoje, alguns pela primeira vez, pelas ruas de Macau para a procissão de Nossa Senhora de Fátima, no ano em que se comemoram os 100 anos das "aparições" marianas de Fátima.

Junto à porta do local das cerimónias Freeman Leung, 26 anos, veio de Hong Kong, pela primeira vez, de propósito para a procissão: "Sou católico-apostólico. Em Hong Kong temos poucas destas atividades, por isso quis juntar-me e experienciar".

Por herança britânica há em Hong Kong uma presença mais forte do protestantismo do que do catolicismo, apesar de ambas serem minoritárias. "Sinto que estas cerimónias, estas liturgias, podem ajudar-me a estar mais perto de Deus e fortalecer a minha fé", disse Freeman Leung.