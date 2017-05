Papa

O presidente da Câmara de Ourém realçou hoje o trabalho feito em conjunto entre as diferentes entidades envolvidas na organização do Centenário das Aparições, um evento que ajudou a afirmar Fátima no mundo.

"Estou absolutamente convencido de que correu muito bem", disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Ourém, Paulo Fonseca, sublinhando que na preparação da receção do papa Francisco em Fátima havia "mil problemas que era preciso resolver" e que tudo acabou por funcionar.

Segundo o autarca, o trabalho conjunto entre as diferentes entidades, como o Santuário de Fátima, a GNR, a Proteção Civil e os Bombeiros deu um "grande sinal" às pessoas que se deslocaram à Cova da Iria hoje e na sexta-feira.