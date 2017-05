Actualidade

O Benfica qualificou-se hoje para a final da Taça de Portugal de futsal, ao vencer o Sporting, detentor do troféu, por 3-2, no desempate por grandes penalidades, após um 3-3 no tempo regulamentar.

Na reedição da final da última temporada, o Sporting adiantou-se no marcador por Diogo (08 minutos), mas o Benfica deu a volta por Chaguinha (16) e Fábio Cecílio (25), antes de Fortino empatar (29) e Elisandro (32) recolocar os 'encarnados' em vantagem. Merlim levou o encontro para as grandes penalidades a cinco segundos do final dos 40 minutos.

Na final, o Benfica, recordista de troféus, seis títulos, mais um do que o Sporting, vai defrontar o vencedor do do encontro entre o Burinhosa e o secundário Viseu 2011.