Actualidade

A Oliveirense, finalista vencida, qualificou-se hoje para a final da Liga Europeia de hóquei em patins, ao vencer o FC Barcelona, recordista de títulos, com 21, por 1-0, com um golo de ouro.

No primeiro jogo da 'final four', que se está a disputar em Lérida, Espanha, Ricardo Barreiros marcou o único golo da partida ao sexto minuto do prolongamento, colocando a equipa de Oliveira de Azeméis na segunda final consecutiva.

Na final, a Oliveirense vai encontrar o vencedor do encontro entre o Benfica, detentor do troféu, e o Réus, que afastou o FC Porto nos quartos de final.