O Tondela venceu hoje na visita ao Arouca, por 2-1, e manteve-se na luta pela permanência na I Liga portuguesa de futebol, após o encontro da 33.ª e penúltima jornada.

Pedro Nuno, aos 11 e 78 minutos, marcou os golos da formação tondelense, depois de o Arouca ter inaugurado o marcador, por intermédio do médio brasileiro Rafael Crivellaro, aos 10.

Com este triunfo, o Tondela permanece no 17.º e penúltimo lugar, com 29 pontos, menos um do que o Moreirense e menos três do que o Arouca. Na última ronda, os tondelenses recebem o Sporting de Braga, o Moreirense o FC Porto e o Arouca visita o Estoril-Praia.