Open de Portugal

O inglês Matt Wallace conservou hoje a liderança do 55.º Open de Portugal em golfe, ao fechar a terceira volta com 202 pancadas (17 abaixo do Par do campo), sendo Filipe Lima o melhor português, na sexta posição.

Wallace, que tem dominado a prova portuguesa nestes primeiros três dias, continua na frente, mas viu hoje a sua vantagem para o alemão Sebastian Heisele, que se tem mantido no segundo posto, ser encurtada de cinco para três pancadas.

Lima terminou o dia na sexta posição com um agregado de 209 pancadas, a sete do comandante, tendo os outros dois portugueses que passaram o 'cut', Ricardo Santos e Pedro Figueiredo, terminado o dia nas 35.ª e 47.ª posições, respetivamente.