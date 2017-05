Papa

A Operação Fátima 2017, que serviu para acompanhar a visita do papa Francisco a Portugal, na sexta-feira e no sábado, decorreu com toda a normalidade e tranquilidade, disse hoje o Governo.

Uma nota de imprensa do gabinete da secretária geral do Sistema de Segurança Interna sintetiza que "no momento em que termina a visita de Sua Santidade o Papa Francisco a Portugal", o gabinete, "em nome de todas as forças e serviços de segurança envolvidos na Operação Fátima 2017, reitera que tudo decorreu plenamente como previsto, com total normalidade e tranquilidade".

A nota acrescenta que, das 00:00 de sexta-feira até às 24:00 do mesmo dia, no domínio da proteção e socorro, foram assistidos 927 peregrinos, acionadas 88 emergências pré-hospitalares e promovidos 18 transportes para os hospitais.