Papa

O papa assegurou hoje que nunca assinou um indulto a padres envolvidos em escândalos de abusos sexuais e reconheceu que os processos estão muito atrasados, com "dois mil casos amontoados".

Francisco comentava a decisão da irlandesa Marie Collins de se demitir da Comissão Pontifícia para a Proteção dos Menores, em declarações aos jornalistas a bordo do avião, no regresso de Fátima, onde presidiu às celebrações do Centenário das Aparições e à canonização de duas das crianças na origem do fenómeno, Francisco e Jacinta Marto.

"Ela explicou-me bem as coisas, falei com ela, é uma grande mulher, e vai continuar a trabalhar na formação dos sacerdotes, neste ponto", disse o papa sobre Marie Collins, que se demitiu acusando o Vaticano de "falta de cooperação".