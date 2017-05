Papa

O papa Francisco criticou hoje o "clericalismo", que classificou como "uma peste na Igreja" de que os padres "devem fugir", porque "afasta as pessoas".

O papa respondia, a bordo do voo papal no regresso de Fátima, a uma pergunta da agência Lusa, em nome dos jornalistas de língua portuguesa, sobre o distanciamento entre populações de maioria católica mas cuja organização é contrária às orientações da Igreja, como o casamento entre homossexuais, a despenalização do aborto ou a eutanásia.

Francisco considerou que está em causa "um problema político".