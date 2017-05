Papa

O papa Francisco rejeitou hoje tecer considerações sobre o Presidente norte-americano, que receberá no próximo dia 24, e defendeu a necessidade de haver "diálogos sinceros" porque "a paz é artesanal e faz-se todos os dias".

O líder da Igreja Católica falava aos jornalistas que acompanharam o voo papal no regresso a Roma, após a visita, na sexta-feira e sábado, a Fátima, para presidir às celebrações do Centenário das Aparições e à canonização de duas das crianças na origem do fenómeno, Jacinta e Francisco Marto.

Questionado sobre as suas expectativas sobre o encontro, previsto para dia 24 de maio, com o Presidente norte-americano, Donald Trump, Francisco respondeu: "Não quero fazer um juízo sem sentir a pessoa".