Papa

O papa Francisco afirmou hoje que a "mãe de Jesus" não é "chefe de correios, que todos os dias manda uma mensagem à hora certa", numa referência às alegadas aparições mensais de Maria em Medjugorje, na Bósnia-Herzegovina.

Sobre as "alegadas aparições atuais, o relatório [do cardeal Ruini] tem as suas dúvidas. Eu pessoalmente sou mais duro, prefiro Nossa Senhora Mãe nossa Mãe, e não Nossa Senhora chefe de correios, que todos os dias manda uma mensagem à hora certa. Esta não é a Mãe de Jesus", afirmou hoje o papa aos jornalistas, na viagem de regresso ao Vaticano do santuário de Fátima.

Francisco acrescentou que "estas alegadas aparições não têm tanto valor", salientando que falava a título pessoal.