Benfica campeão

A Polícia de Segurança Pública (PSP) estimou hoje a presença de 200 mil adeptos do Benfica no Marquês de Pombal, em Lisboa, nas comemorações do 36.º título de campeão nacional de futebol, que decorreram, até ao momento, sem incidentes.

Esta estimativa foi avançada pelo subcomissário da PSP Hugo Abreu, com base nos números do ano passado, quando os 'encarnados' festejaram o tricampeonato.

"Não há detidos, não há incidentes a registar", disse Hugo Abreu, referindo que a PSP, nos seis pontos de acesso ao local, fez "revistas minuciosas, para ver se os adeptos traziam objetos proibidos", como facas, correntes ou objetos pontiagudos ou perfurantes, garantindo que ainda não houve incidentes, nem uso de material pirotécnico.