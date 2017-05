Benfica campeão

Algumas centenas de adeptos do Benfica concentraram-se hoje junto à rotunda da Boavista, na cidade do Porto, para celebrarem a conquista do tetracampeonato, aspirando ao 'penta', contra a geringonça do futebol.

"Vai ser ouro sobre azul fazer a 'dobradinha' e para o ano cá estaremos, também de novo, mas para celebrar o 'penta', porque a gerigonça que os outros querem fazer no futebol não vai dar em nada", rematou António Fernandes, aludindo ao reatamento de relações entre FC Porto e Sporting.

O Benfica conquistou hoje o 36.º título de campeão nacional de futebol da sua história, o quarto consecutivo, ao vencer na receção ao Vitória de Guimarães, por 5-0, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga, contabilizando 81 pontos, mais oito do que o FC Porto, que conta menos um jogo.