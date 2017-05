Eurovisão

O cantor Salvador Sobral, que hoje venceu o festival da Eurovisão, um feito inédito para Portugal, considerou que a "música não é fogo-de-artifício, é sentimento" e que "vivemos num mundo de música descartável", apelando a uma mudança.

"Vivemos num mundo de música descartável, de música 'fast-food' sem qualquer conteúdo. Isto pode ser uma vitória da música, das pessoas que fazem música que de facto significa alguma coisa. A música não é fogo-de-artifício, é sentimento. Vamos tentar mudar isto. É altura de trazer a música de volta, que é o que verdadeiramente interessa", disse Salvador Sobral nas primeiras declarações após a vitória no festival.

O cantor falava depois de ter sido anunciada a sua vitória no festival da Eurovisão, e antes de interpretar novamente a canção 'Amar pelos Dois', com a qual conquistou uma vitória inédita para Portugal na história do festival.