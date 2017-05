Eurovisão

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e o Benfica felicitaram no sábado, através das redes sociais, Salvador Sobral pela conquista do Festival Eurovisão da Canção, em Kiev.

"É histórico, Salvador Sobral! 10 meses depois, um novo 11 conquista a Europa! Parabéns, Salvador", lê-se numa mensagem no Twitter da FPF, que compara a conquista do Euro2016 de futebol em julho de 2016 ao triunfo do cantor, que foi o décimo primeiro a atuar na final.

Também o Benfica, que no sábado conquistou o 36.º título de futebol, quarto consecutivo, felicitou Salvador Sobral, que é adepto do clube.