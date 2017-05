Actualidade

O filme "Viejo Calavera", do realizador boliviano Kiro Russo, venceu hoje o Grande Prémio de Longa-Metragem do 14.º IndieLisboa - Festival de Cinema Independente, tendo o principal galardão para curta metragem ido para a Polónia, com "Wiesi/Close Ties".

Apesar de esta ter sido a edição com presença recorde de filmes portugueses, os filmes nacionais não conseguiram nenhum galardão nas categorias internacionais, tendo o júri da competição internacional, composto pelo crítico italiano Giona A. Nazzaro, o cineasta português Manuel Mozos e a produtora espanhola Paz Lázaro, atribuído ainda um Prémio Especial do Júri Canais TVCine & Séries ao filme "Arábia", dos brasileiros Affonso Uchôa e João Dumans.

"Viejo Calavera", um filme de 2016 - que já recebeu diferentes prémios nos festivais de Locarno, Rio de Janeiro, Cartagena e Buenos Aires - foi laureado com o Grande Prémio de Longa-Metragem.