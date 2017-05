Benfica campeão

O primeiro-ministro, António Costa, felicitou no sábado o Benfica pela conquista do seu 36.º título de campeão português de futebol, o quarto consecutivo, numa mensagem divulgada no Twitter.

"Parabéns ao Benfica pelo seu 36.º campeonato e o seu primeiro 'tetra'", escreveu o chefe do Governo na rede social.

O Benfica conquistou no sábado o 36.º título de campeão nacional de futebol da sua história, o quarto consecutivo, ao vencer na receção ao Vitória de Guimarães, por 5-0, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga, contabilizando 81 pontos, mais oito do que o FC Porto, que conta menos um jogo.